«Школа вратарей имени В.С. Коноваленко» открылась в Дальнеконстантиновском районе

В ФОКе «Энергия» юных вратарей будут обучать опытные наставники. Фото: Министерство спорта Нижегородской области

В Дальнеконстантиновском районе заработала «Школа вратарей имени В.С. Коноваленко». Бесплатные занятия будут проходить в ФОКе «Энергия». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

В школе будут заниматься дети от 7 до 15 лет из сельских команд, играющих в хоккей с шайбой. В роли наставников выступят мастер спорта России, вратарь КХЛ и ВХЛ Николай Мольков и мастер спорта СССР, вратарь ХК «Торпедо» и ХК «Сибирь» Владимир Воробьев.

Отметим, что тренировка вратарей отличается от тренировки других хоккеистов. Именно поэтому у ребят будет свой комплекс тренировок, который будет включать в себя не только умение кататься на коньках, ловить и отбивать шайбы, но и психологическую подготовку. Каждое движение вратаря должно быть быстрым и четким, ведь именно от игрока, стоящего на воротах, зависит исход игры.

- Наши мальчишки должны понять, что для них тоже появилась возможность по-настоящему заниматься вратарским делом, и что теперь есть перспектива попасть в большой спорт, - подчеркнул тренер Владимир Воробьев.

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