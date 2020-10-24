Победителей окружного этапа премии «Экспортер года» наградили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде прошлая торжественная церемония вручения наград победителям окружного этапа премии «Экспортер года». Нижегородские предприятия победили сразу в 3-х из 11-ти номинаций. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

За первое полугодие 2020 года предприятия несырьевого неэнергетического комплекса увеличили экспорт на 6,5% и увеличили доход до 1,43 миллиарда долларов.

- Нашим экспортерам есть что показать и чем гордится. Регион занимает 2-е место в ПФО и 15-е в стране по несырьевому неэнергетическому экспорту, - поделился глава региона. - Благодаря работе по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» и усилиям Российского экспортного центра даже небольшие компании имеют возможность выйти на зарубежные рынки.

Сейчас с Нижегородской областью сотрудничает свыше 130 стран. На передовой региона находится химическая промышленность, а также промышленный и агропромышленный комплексы.

- Наш экспорт очень разноплановый с точки зрения отраслей, и по всем направлениям компании работают очень активно, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Нижегородскими победителями окружного этапа конкурса «Экспортер года» стали АО «Нижегородский масложировой комбинат» в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «Крупный бизнес».

Также отличилась компания, разрабатывающая и использующая в развитии инновационные «зеленые» технологии. Так, в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Крупный бизнес» победителем признано АО «Управляющая компания «Биохимический холдинг «Оргхим».

Кроме того, ЗАО «Научно-производственное предприятие «ГИКОМ» из Нижегородской области стало лучшим в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «Малое и среднее предпринимательство».

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