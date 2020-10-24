Шестнадцатилетнюю Марианну Ионову ищут в Нижнем Новгороде

В последний раз девочку видели на улице Генкиной в Советском районе. Фото: поисково-спасательная группа «Рысь».

Шестнадцатилетняя Марианна Ионова пропала в Нижнем Новгороде в четверг, 22 октября. Об этом сообщает поисково-спасательная группа «Рысь».

Известно, что в последний раз девочку видели на улице Генкиной в Советском районе. С тех пор о её местонахождении ничего неизвестно.

Марианна Ионова имеет среднее телосложение, рост 160 сантиметров, светлые волосы с рыжими концами, подстриженные под каре, а также у неё серо-голубые глаза.

На ней были надеты светлые штаны, бежевое пальто и коричневые ботинки. При себе она возможно имела чёрный рюкзак.

Любую информацию о местонахождении девочки просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, что пропавший 16 октября семнадцатилетний Николай Омлев был найден живым спустя трое суток поисков.

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