Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры»

Право выбора тематики конкурсной работы остается за автором проекта. Фото: журнал «Справочник руководителя учреждения культуры» и электронная система «Культура»

Нижегородцы могут принять участие в X Всероссийском конкурсе «Слово менеджерам культуры». Этот конкурс авторских проектов, которые уже реализованы или реализуются в настоящее время. Главный приз – денежная премия в размере 100 000 рублей и годовая подписка на систему «Культура». Об этом сообщают организаторы проекта.

Цель проекта - поддержать инициативы и инновационные разработки работников государственных и негосударственных учреждений культуры, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций.

До 1 ноября продлится регистрация на конкурс, для этого нужно будет подать заявку на сайте и прислать материалы о своём проекте.

Конкурс проводится в два этапа, сначала путем открытого онлайн-голосования будут выбраны 10 лучших работ в основной номинации, а затем жир определит победителей и лауреатов.

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