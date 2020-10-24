Картофель, морковь и свинина подешевели в Нижегородской области

За минувшую неделю в Нижегородской области подешевели картофель, морковь и свинина. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики, за период с 12 по 19 октября в Нижегородской области средняя цена на картофель снизилась на 4,2%, на морковь – на 2,4%, на свинину – на 1,8%, - говорится в сообщении. – Кроме того, в регионе снизились цены на баранину, вермишель и гречневую крупу. А вот значительно подорожали в регионе сахар и куриные яйца, сейчас их цены выросли на 6% и 8,7% за килограмм, соответственно.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указывал на необходимость усилить контроль за ценами на товары первой необходимости и важность нижегородского УФАС в этом процессе.

- Необоснованное завышение цен недопустимо, - подчеркнул глава региона.

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