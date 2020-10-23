«Квантовая долина» может появиться в Нижегородской области

В Нижегородской области может появиться инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина». Он должен стать ключевой частью инфраструктурной поддержки для проектов Научно-образовательного центра мирового уровня. Эти перспективы обсудили и.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов с заместителем министра экономического развития России Оксаной Тарасенко

- Инициатором этого проекта выступил ННГУ имени Лобачевского, - говорится в сообщении. – Он станет одним из мест локализации инновационных проектов, реализуемых в рамках научно-образовательного центра «Техноплатформа 2035». Он представляет собой совокупность территорий с особым налоговым и правовым режимом, где организации смогут вести свою научно-техническую деятельность.

На базе центра должны появиться современные объекты высокотехнологичной инфраструктуры. Там же будут размещены научно-технические помещения с современным оборудованием, лабораториями, центрами прототипирования, инжинирингового центра и открытых рабочих пространств.

- Нижегородская область является одним из наиболее развитых промышленных регионов страны, обладающий при этом колоссальным научным потенциалом, - отметила Оксана Тарасенко. - В регионе расположены крупные научные институты, сильные вузы, высокотехнологичные предприятия, мощный IT-сектор, создан научно-образовательный центр. Все это обеспечивает отличную базу для реализации новых проектов.