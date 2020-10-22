Героем проекта «Я из Нижнего» стал врач-онколог

22 октября в официальной группе 800-летия Нижнего Новгорода ВКонтакте опубликовали новый ролик проекта "Я из Нижнего". Врач-онколог и главный врач «Нижегородского областного клинического онкологического диспансера» Сергей Гамаюнов стал героем этого выпуска. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородского региона.

В ходе выпуска он рассказывает о выборе профессии, о системе здравоохранения и о медицине в Нижнем Новгороде. Сам Сергей Гамаюнов является кандидатом медицинских наук, координатором и экспертом программ Евразийской федерации онкологии. Более того, он соавтор более 100 научных работ, методических рекомендаций и патентов. Вместе с тем, он работал в медицинских учреждениях и других регионов тоже.

– С одной стороны, здесь очень хорошая клиническая база, с другой – большое количество исследовательских университетов. В Нижнем Новгороде работает очень сильная команда профессионалов: как в онкологии, так и в здравоохранении в целом. На мой взгляд, на сегодняшний день наш регион является одним из прогрессивных в плане возможностей и развития, – заключил Сергей Гамаюнов.

А также добавил, что больше всего он гордится своей помощью людям. И тем, что внедрённые им в прошлом методы и практики функционируют очень успешно.