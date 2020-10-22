В пельменях нижегородского производства обнаружены сальмонеллы Фото: Геннадий СИМАНОВ

Сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики Нижегородского референтного центра Россельхознадзора исполняли план государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. При исследовании образцов, отобранных у малого предпринимателя Нижегородской области, в двух пробах обнаружены патогенные микроорганизмы рода сальмонелл. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ.

Результаты этих исследований направили в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия каких-либо мер в отношении некачественной продукции.

К сведению, сальмонеллы — это особый вид бактерий, которые, попадая в организм человека, провоцируют воспаления некоторых отделов пищеварительной системы и выраженную интоксикацию. Их особенность — устойчивость ко многим факторам окружающей среды. А именно, они способны выжить при температуре -82 ºC и длительно сохраняться на поверхности в высушенном виде. На предметах вокруг при обычной комнатной температуре сальмонеллы жизнеспособны до трёх месяцев. Они устойчивы к солению, копчению и замораживанию.