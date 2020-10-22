Казанский съезд перекроют на выходные в Нижнем Новгороде

Казанский съезд перекроют на выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 22:00 23 октября по 20:00 25 октября движение по Казанскому съезду временно будет приостановлено напротив дома № 21 к3 по Верхне-Волжской набережной. Произойдёт это по причине установки объекта инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

А также департамент призывает автомобилистов сохранять предельную внимательность при движении на дорогах и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что в Советском районе отремонтируют участок дороги у школы № 173, который долгое время разбит. В нормативное состояние приведут 400 квадратных метров дороги. Этот участок будут ремонтировать в связи с жалобами местных жителей, как сообщила администрация Нижнего Новгорода. Весной и осенью по указанной территории нижегородцам приходилось добираться практически "вплавь". Администрация района среагировала сразу после обращения директора школы.