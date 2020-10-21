В Нижегородской области продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

В Вачском, Павловском и Богородском районах проверили 32 объекта торговли и общепита. Представители Минпрома проверили соблюдение масочного режима в магазинах, кафе и ресторанах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Нарушения указа по противодействию распространения коронавируса были обнаружены всего в - в двух магазинах. Так, на должностные лица были составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь им грозит штраф в размере от 10 до 50 тысяч рублей.

За прошлую неделю, в период с 12 по 16 октября, в ходе регулярных рейдов по соблюдению масочного режима было проверено примерно 2 тысячи организаций и составлено 34 протокола о нарушениях.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова, соблюдение санитарно-эпидемических требований в организациях торговли и общепита также проверяют специальные рабочие группы, созданные во всех муниципалитетах.

- Эти группы ежедневно мониторят деятельность магазинов, рынков, кафе и ресторанов на территории своих районов и еженедельно отчитываются нам о проведенных проверках, отметил министр.

В настоящее время больше всего объектов проверили в Семёновском, Выксунском, Лысковском и Варнавинском районах, а также в городском округе Шахунья. Кроме того, есть районы, где мониторинг за соблюдением эпидемиологических ограничений на порядок ниже.

- Рассчитываем, что в ближайшее время и они усилят работу по проверке соблюдения мер безопасности, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, - поделился Максим Черкасов.

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