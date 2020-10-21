За минувшие сутки выздоровело 445 нижегородцев заболевших коронавирусом

По данным на 21 октября 2020 года, число выздоровевших в Нижегородской области за прошедшие сутки составило 445 человек, с начала пандемии COVID-19 побороли 31 469 жителей региона. Об этом сообщается на официальном российском портале стопкоронавирус.рф.

Отметим, что за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 332 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных COVID-19 достигло 37 760 нижегородцев.

Количество смертей увеличилось до 673 — за последние сутки, к сожалению, умерло ещё восемь человек.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Согласно подписанному документу рестораны и кафе с 12 ночи до 6 утра могут работать только на вынос. Кроме того, был продлен режим самоизоляции для пожилых нижегородцев.

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