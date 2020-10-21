Стали известны причины расхождения в статистике заболеваемости COVID-19 в регионе

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Нижегородской области Давид Медик-Гусейнов объяснил причины расхождения в количестве зараженных коронавирусом в регионе. Об этом министра написал на своей личной странице в Instagram.

Напомним, что во вторник, 20 октября 2020 года, произошли значительные расхождения в региональной и федеральной статистке заболеваемости COVID-19. Так, по информации Роспотребнадзора по Нижегородской области, на 20 октября коронавирусом заразились 291 житель региона. Однако портал стопкоронавирус.рф заявил о 366 заражённых нижегородцах.

Как оказалось, причиной стал технический сбой на официальном российском портале Стопкоронавирус.рф.

- Ждём дальнейшей информации от коллег. Данные, которые опубликовал опер штаб Нижегородской области, были собраны на основе методических рекомендаций Минздрава России от 27 мая 2020 года, - подытожил Давид Мелик-Гусейнов.

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