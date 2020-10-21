Нижегородцам рассказали, как выбрать сливочное масло

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области рассказали, как выбрать сливочное масло. По словам экспертов, основное внимание следует уделять деталям.

- Прежде всего, обратите внимание на вкус и запах продукта, - предупреждают эксперты. - Сладко-сливочное масло имеет выраженный сливочный вкус и привкус пастеризации, без посторонних запахов. Кисло-сливочное - сливочный и кисломолочный вкус. Консистенция продукта должна быть плотной и однородной. Поверхность на срезе должна быть блестящей и сухой на вид.

Также стоит обратить внимание на состав продукта. В составе обязательно должно быть коровье молоко и сливки. Допускается также молоко обезжиренное, пахта, молоко цельное сухое, сухое обезжиренное, препараты и концентраты бактериальные молочнокислых микроорганизмов, соль и краситель пищевой – каротин.

- Если вы приобретаете масло на рынке, то выбирайте продукт от светло-желтого до желтого цвета, однородного по всей массе, - пояснили специалисты. - Если цвет ярко желтый, то в продукте есть красители, если белый – растительные жиры.