Завкафедрой ВГУВТ оштрафовали за получение взятки на 1,5 млн рублей

Бывшего заведующего кафедрой уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» Геннадия Королева осудили за взятничество. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте.

Известно, что в июне 2018 года Геннадий Королев взял взятку в размере двух тысяч рублей со студентки 3 курса за проставление зачета без проверки знаний и за защиту курсовой работы.

А в апреле 2019 года экс-завкафедрой от этой же студентки получил 30 тысяч рублей за написание выпускной квалификационной работы, демонстрирующей уровень подготовленности данной выпускницы к самостоятельной профессиональной деятельности.

Геннадия Королева задержали с поличным на месте преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия» и «Получение мелкой взятки».

Суд признал злоумышленника виновным и оштрафовали на сумму в размере 1,5 миллиона рублей. Также суд запретил бывшему завкафедрой заниматься преподавательской деятельностью в течение трёх лет.

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