Глеб Никитин рассказал, будут ли закрываться на карантин нижегородские детсады

Нижегородцы регулярно обращаются с вопросами к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину на его личную страницу в Instagram-аккаунте, довольно часто они получают обратную связь.

Недавно одна из местных жительниц поинтересовалась у главы региона, будут ли закрываться на карантин детские сады.

- Заболеваемость растёт, наверняка сказать пока не могу. Но надеюсь, что не пойдём по весеннему сценарию. Ускоряем работу первичного звена, повышаем выявляемость случаев заболевания, подбираем новых врачей. В общем, делаем все, чтобы закрытий, в том числе и детских садов, не случилось, - ответил губернатор.

Напомним, что в последнее время в регионе был принят ряд ограничительных мер, которые должны снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. К примеру, школьники ушли на досрочные каникулы, а вузам и профессиональным учебным заведениям было рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

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