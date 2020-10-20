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В Нижнем Новгороде будут избавляться от гололеда с помощью технической соли

Этот вопрос обсудили на заседании постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экологии
Кристина БЕРБАСОВА
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Впервые для противогололедной обработки нижегородских дорог будет применяться техническая соль. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы Нижнего Новгорода.

Так, по словам директора департамента дорожного хозяйства администрации города Александра Герасименко, технической солью будут обрабатывать только проезжие части магистралей и дорог, реагентом будут покрывать тротуары. Использование пескосоляной смеси предусмотрено на дорогах низкой категории.

Всего предполагается использование 5 тысяч 462 тонны соли, 2 тысячи 575 тонн реагента и 85 тысяч 798 тонн пескосоляной смеси.

Кроме того, было отмечено, что в городе не хватает техники для обработки дорог реагентом и солью. С этим вопросом Дума обратится к городской администрации.

В завершении заседания члены комиссии решили запросить в департаменте транспорта и дорожного хозяйства финансово-экономическую информацию по полному циклу использования каждого вида противогололедного материала с учетом затрат на уборку в весенний период.

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