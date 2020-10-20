Противоаварийные работы на пакгаузе на Стрелке завершатся к декабрю этого года

Сейчас на объекте выполняется расчистка от ржавчины и старого покрасочного слоя Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Противоаварийные работы по сохранению пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде завершат к декабрю текущего года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Сейчас на объекте проводится обработка металлических конструкций специальным составом от коррозии. Отметим, что рабочие очищают пескоструйными машинами и покрывают лаком только один пакгауз, но уже в ближайшее время будет заключен договор с подрядчиком, который займется противоаварийными работами и на втором пакгаузе.

В целом, на эти работы будет выделена сумма в размере 21,5 миллиона рублей.

- Сейчас на объекте выполняется расчистка старого покрасочного слоя и от ржавчины до полного восстановления исторического цвета серебра, - поделился руководитель нижегородского филиала Российской ассоциации реставраторов, генеральный директор ЗАО «СМУ-77» Владимир Молоканов. - Это неотложные меры для предотвращения разрушения, видоизменения памятника и потери его материальных компонентов.

Кроме того, заместитель председателя правительства Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович рассказал о новой концепции дальнейшего использования уникального объекта культурного наследия. Так, пакгаузы станут использоваться как концертный зал и выставочное пространство.

- Важным моментом стало то, что мы ушли от первоначальной идеи возведения стеклянного каркаса снаружи. Теперь концепция предполагает, что мы аккуратно вставляем внутрь легко возводимую металлическую конструкцию, обшитую стеклом для всесезонного использования, - сообщил министр культуры.

В настоящее время проводятся поиски финансирования этого проекта.

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