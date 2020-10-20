В колониях Нижегородской области запретили длительные свидания в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ФСИН России.

Кроме того, изменилась процедура и краткосрочных свиданий с заключенными. Теперь, родственники осужденных будут допускаться на встречи только при наличии справки об отсутствии контактов с COVID-зараженными.

Справка должна быть выдана по месту жительства и обязательно с печатью медицинского учреждения. Без данных справок родственников просто-напросто не будут пускать в исправительные учреждения.

Кроме того, посетители с признаками ОРВИ допускаться к посещениям не будут совсем. На входе будет организован специальный контроль с проведением термометрии.

Эти ограничения начали действовать с 20 октября.

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