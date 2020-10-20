Нижегородца осудят за пощечину полицейскому. Фото: Иван ВИСЛОВ

19-летнего нижегородца задержали за пощечину полицейскому. Стычка произошла поздней ночью 4 октября возле «Мило концерт холла» в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. В тонкостях этого дела сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

- В половине третьего ночи 4 октября полицейский проводил рейд по предотвращению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в этом районе, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как раз около концертного зала он встретил 19-летнего нижегородца, которому сделал замечание. В ответ тот ударил по лицу сотрудника полиции. После этого он был доставлен в больницу № 39 с переломом левого скуло-орбитального комплекса.

В настоящее время он задержан. Сейчас он не работает. Ранее судим не был. Расследование уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» продолжается. В ходе расследования были изъяты записи видеонаблюдения с камер «Безопасный город».