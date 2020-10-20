Нижегородка завоевала «серебро» на Чемпионате России по русским шашкам «спорт слепых»

Нижегородка стала серебряным призёром на Чемпионате России по русским шашкам «спорт слепых». Фото: Министерство спорта Нижегородской области

Нижегородская спортсменка Марианна Карпычева завоевала серебряную медаль на чемпионате и первенстве России по русским шашкам (спорт слепых). Это первый успех девушки на соревнованиях столь высокого уровня. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.

Соревнования проходили в трех программах: классической, быстрой и молниеносной.

В классической программе выступление нижегородки было не самым успешным, сказался недостаток опыта, рассказала международный гроссмейстер по шашкам, двукратная чемпионка мира Наталья Федорова.

В быстрой программе девушка заняла 2 место, в ходе турнира опередив по сумме баллов одного гроссмейстера и трех мастеров спорта.

В молниеносной программе Марианна Карпычева заняла 5 место, тем самым выполнив норматив звания «Кандидат в мастера спорта» по итогам двух коротких программ.

Нельзя не отметить, что после возобновления спортивного сезона нижегородские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали уже более 20 медалей.

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