Кандидатов на пост мэра Нижнего Новгорода будут собеседовать по видеосвязи

Право участия в конкурсе на пост главы Нижнего Новгорода получили все подавшие заявления нижегородцы. Проходить собеседование они буду по видеосвязи. Об этом сообщает управление по связям с общественностью городской Думы.

- На заседании 20 октября конкурсная комиссия проверила достоверность сведений, представленных кандидатами на должность главы Нижнего Новгорода, - рассказали в управлении. – После этого комиссия приняла решение об их допуске к участию в конкурсе.

Напомним, конкурс по отбору кандидатов на пост главы Нижнего Новгорода состоится 21 октября. Среди участников конкурса генеральный директор ООО «Нижний Град» Герман Карачевский, нотариус Кирилл Лазорин и исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев. Из-за режима повышенной готовности собеседования с кандидатами будут проходить по видеосвязи.

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