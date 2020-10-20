Нижегородец с пистолетом и муляжом гранаты напал на гендиректора фирмы. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Генеральному директору крупной фирмы в Сергаче пришлось в собственном доме пережить вооруженное нападение. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

- Он заявился ко мне примерно в половине девятого вечера 9 сентября, - рассказал полицейским сам пострадавший. – Пришел прямо ко мне в гараж рядом с домом и начал угрожать гранатой и пистолетом. Он пытался меня обокрасть.

На место происшествия сразу же были вызваны сотрудники правоохранительных органов. По горячим следам удалось установить личность подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный местный житель. В настоящее время он нигде не работает.

- Сейчас по данному факту проводятся дополнительные проверочные мероприятия, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По словам задержанного, в момент нападения при нем был пневматический пистолет и муляж гранаты. Мера пресечения ему еще не избиралась.

Напомним, ранее мы писали, что в Нижегородской области был обнаружен снаряд времен войны. К счастью, при его ликвидации никто не пострадал.