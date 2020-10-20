Глеб Никитин подписал дополнительное соглашение с президентом «Лукойла». ФОТО: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов 20 октября подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на поддержку и развитие образования, здравоохранения, спорта и других направлений на территории Нижегородской области в рамках конкурса социальны и культурных проектов ПАО «Лукойл». Об этом сообщает региональное правительство.

- «ЛУКОЙЛ – одна из знаковых компаний для нашего региона, - подчеркнул Глеб Никитин. - Она является драйвером экономического роста и работодателем для тысяч нижегородцев. Это крупнейший налогоплательщик, который демонстрирует высокую социальную ответственность. Мы заключили с компанией соглашение о сотрудничестве и каждый год подписываем дополнительные соглашения, которые касаются поддержки спорта, социальных и культурных проектов.

По словам главы региона, благодаря конкурсу социальных и культурных проектов, в регионе появляется дополнительная возможность поддержки социального предпринимательства в Нижегородской области.

- Также важно наше сотрудничество при реализации инвестиционных проектов компании, - напомнил Глеб Никитин. - Особое место занимает проект строительства комплекса переработки нефтяных остатков. Благодаря его запуску будут созданы новые рабочие места для жителей региона.