Движение по улице Тверской перекроют на 10 дней

Движение транспорта на участке улицы Тверской Нижегородского района будет временно прекращено. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгороде

Согласно имеющейся информации, проезд транспорта будет запрещен по улице Тверской напротив дома №5А. Ограничения будут действовать в период с 20:00 21 октября до 06:00 31 октября 2020 года.

На данной территории будут проводиться ремонтно-восстановительные работы.

В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что с 14 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года перекрыто движение транспорта по улице Циолковского в Нижнем Новгороде, это связано со строительством транспортной развязки.

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