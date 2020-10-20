На время хоккейного матча перекроют движение по проспекту Гагарина

По сообщению департамента транспорта администрации города Нижнего Новгорода, 21 октября с 07:00 до 22:00 временно перекроют движение на участке проспекта Гагарина.

Проезд будет запрещен по проспекту Гагарина около дома №29. Это связано с проведением хоккейного матча.

В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напоминаем, что в настоящий момент перекрыто движение транспорта по улице Циолковского на участке от улицы Торфяной до улицы Культуры. Это связано со строительством транспортной развязки на этом участке. Перекрытие территории запланировано на восемь месяцев. А именно, с 14 сентября 2020 года до 1 мая 2021.

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