В особой экономической зоне «Кулибин» может появиться производство биопротеина

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и гендиректор корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов встретились с гендиректором ООО «Управляющая компания группы компаний «Комита» Вячеслав Крамаренко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Компания намерена реализовать проект по производству кормового метанотрофного белка, который применяется в сельскохозяйственной отрасли для изготовления кормов, - пояснил Игорь Зотов. - Нижегородская область считается самым привлекательным регионом для размещения предприятия. Она имеет все необходимые компетенции в производстве и высокий человеческий капитал. Кроме того, готовая инфраструктура ОЭЗ позволит реализовать проект в короткие сроки.

Уже известно, что ГК «Комита» рассматривает особую экономическую зону «Кулибин» в Дзержинске в качестве основной площадки для размещения предприятия по производству биопротеина.