В Приокском районе не будут строить станцию снеготаяния Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Приокском районе Нижнего Новгорода не будут строить станцию снеготаяния. На выбранной площадке расположен газопровод высокого давления, перенос которого стоит больших затрат. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии городской Думы по экономике, промышленности и предпринимательству.

Члены комиссии обсудили ход реализации проектов, заключенных администрацией города в 2018 – 2019 годах.

Напомним, что согласно концессионному соглашению, подписанному в 2019 году, в Нижнем Новгороде должны были появиться две станции снеготаяния: в Приокском районе на улице Нижневалдайской и в Нижегородском районе около станции аэрации. В первом случае постройки станции сразу же возникли определенные проблемы с землей, которые городская администрация пыталась решить. Существовало две альтернативы: перекладывать газопровод или рассмотреть вариант с мобильными комплексами снеготаяния.

Сейчас стало известно, что администрация города собирается расторгнуть соглашение с ООО «Городские инженерные системы», так как строительство станции снеготаяния в Приокском районе с учетом переноса газопровода – экономически невыгодное решение.

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