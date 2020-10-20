Детские кружки и секции Нижнего Новгорода перешли на «удаленку» на время каникул

Детские кружки и секции начали работу в дистанционном режиме. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Детские кружки в Нижнем Новгороде будут работать в онлайн формате в период осенних каникул. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Школьные каникулы в этот раз продлятся дольше обычного, в связи с эпидемиологической обстановкой, ученики будут отдыхать с 19 октября по 3 ноября 2020 года. Также на заседании оперативного штаба было решено, что детские секции и кружки перейдут на дистанционную работу или в формат очных индивидуальных занятий. Это позволит снизить риски распространения ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

Отметим, что данные ограничения не коснутся спортивных секций, они продолжат работать в штатном режиме, с соблюдением противоэпидемиологических требований.

По словам директора департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елены Платоновой, проблем с онлайн занятиями в детских кружках не должно возникнуть, так как практику проведения детского досуга в удаленном режиме удачно опробовали прошедшим летом.

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