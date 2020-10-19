Нижегородская область установила рекорд по сбору зерна Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские аграрии установили собственный рекорд по сбору зерна, собрав 1,6 млн тонн зерновых культур, а это на 20% больше запланированного и на треть больше, чем урожай того же периода прошлого года. Этим поделился сам губернатор региона Глеб Никитин.

— В регионе завершается уборка урожая. Несмотря на все сложности сельскохозяйственного сезона, аграриям удалось добиться высоких результатов. Окончательные итоги ещё предстоит подвести, но уже сегодня мы видим, что плановые показатели будут выполнены в полном объёме, — прокомментировал Глеб Никитин. — По большинству основных сельхозкультур отмечается рост и объёмов производства, и урожайности. В Нижегородской области получен хороший урожай картофеля, овощей, сахарной свеклы. Особую гордость вызывают зерновые.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что в 2020 году на развитие агропрома направлено 4,2 млрд рублей субсидий. Три миллиарда из них выделены из областного бюджета, что больше прошлогоднего уровня.