Карантин по коронавирусу ввели в семи нижегородских больницах

В Нижегородской области закрыли на карантин по коронавирусу сразу семь больниц и поликлиник. Среди них есть и хирургические отделения, и стоматологические отделения, и даже детская городская больница.

- По данным на 19 октября, на карантин по коронавирусу закрыты неврологическое, кардиологическое, гематологическое и ЛОР отделения ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №12 Сормовского района Нижнего Новгорода», - рассказали в региональном Минздраве. – Также закрыты хирургическое отделение Выксунской ЦРБ, терапевтическое отделение Сосновской ЦРБ, ортопедическая помощь в ГАУЗ НО «Стоматологическая поликлиника Дзержинска», ЛОР-отделение ГБУЗ НО «Детская городская больница № 42 Московского района Нижнего Новгорода». Кроме того, ограничения действуют в кардиологическом отделении ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 39 Канавинского района Нижнего Новгорода», хирургическом отделении ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница №27 «Айболит» Московского района Нижнего Новгорода», кардиологическом отделении Павловской ЦРБ. Остаются закрытыми 1 и 2 мужские отделения ГБУЗ НО «Областной психоневрологической больницы №2».

Напомним, в последнее время в Нижегородской области растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции переведены пожилые нижегородцы, беременные жители региона и люди с хроническими заболеваниями.