В Нижегородской области пройдут бесплатные правовые консультации для пенсионеров

С 21 по 28 октября Центр правового консультирования граждан и юридических лиц организует горячую линию для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Консультировать их по юридическим вопросам центр будет абсолютно бесплатно. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Акция решили посвятить ко Дню бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября.

– Учитывая интерес нижегородцев старшего возраста к правовой помощи, которую оказывают специалисты нашего центра, мы приняли решение продолжить проведение бесплатных правовых консультаций для лиц пенсионного и предпенсионного возраста, – пояснил директор ГБУ «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» Анатолий Карсаков.

Получить бесплатную правовую помощь будет возможно в указанные даты по номеру телефона: 8 (831) 430-43-57, 430-84-43, 430-41-33, 430-90-39.

Либо отправив письмо на электронную почту: info@pravovsem52.ru или в социальную сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/gbunocpk.