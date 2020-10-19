292 заражённых коронавирусом выявили в Нижегородской области

На сегодняшний день в Нижегородском регионе выявили ещё 292 новых случая заражения коронавирусом. Суммарное число жителей с диагнозом «COVID-19» составляет 37 062 человека. Об этом сообщил Нижегородский Роспотребнадзор.

Согласно данным регионального Минздрава, на 19 октября окончательно излечились от вируса 30 705 нижегородцев. За последние три дня, с учётом выходных, выписаны 374 человека.

Сейчас на амбулаторном лечении находятся три тысячи человек – их болезнь протекает в лёгкой форме или же бессимптомно. Более 2,7 тысяч жителей лечатся в больницах, а 55 – в обсерваторах.

Напомним, что 7 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения к указ о режиме повышенной готовности. А именно, возобновилась обязательная самоизоляция для беременных, лиц старше 65 лет, а также нижегородцев, имеющих хронические заболевания. Более того, меры контроля за ношением масок в транспорте, магазинах, торговых центрах и прочих местах массового посещения усилены. Минпром и полиция проводят проверки этих точек. На днях в черте города были опечатаны три магазина за несоблюдение принятых мер.