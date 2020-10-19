В двух районах Нижнего Новгорода отключат свет и воду Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

19 октября в некоторых домах Автозаводского и Ленинского районов города произойдёт временное отключение электро- и водоснабжения. Информацией об этом поделились в городском управлении гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В Автозаводском районе электричество отключат в домах № 30 и № 32 на улице Пермякова. Жильцы будут без света с 9:00 до 17:00. А без холодной воды останутся жители Ленинского района, а именно домов № 45, № 47 на улице Счастливая и многоквартирного дома № 27/1 на улице Снежная. Работы плановые и продлятся с 9:00 до 21:00.

Напомним, что в июле этого года около 3,5 тысяч жителей Первомайска Нижегородской области остались без света, а семь жилых домов — ещё и без кровли. Такой ущерб стал результатом прошедших грозы и урагана. Утро 14 июля началось с подсчёта урона. Социальные объекты при этом в зону отключения не попали.