Специалисты проверили рыбу на нижегородских рынках Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

За прошедшие девять месяцев этого года ветеринарные специалисты провели более 18 тысяч экспертиз рыбы, которая выставлена на продажу на рынках Нижегородской области. Об этом сообщили в комитете ветеринарии региона.

Рыба необходима и для детей, и для взрослых, богата белками и витаминами. Но в то же время может стать источником инфекций и токсинов, как для людей – так и для животных, а также некоторых болезней. Поэтому проверки на пригодность рыбы к употреблению в пищу проводить крайне необходимо.

– При каждом рынке у нас работают ветеринарные специалисты: предприниматели не имеют права реализовывать продукцию животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов. По результатам проведённых с начала года проб, не соответствовали нормам безопасности порядка 0,2% из них, – рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

А после добавил, что к продаже допускается только свежая промысловая рыба, выловленная или выращенная в благополучных водоёмах в ветеринарном и санитарном отношении.

– Продажу рыбы производят отдельно от других продуктов. Рыба портится очень быстро, поэтому, если в течение дня её органолептические показатели ухудшаются, появляется гнилостный запах, липкая слизь и так далее, рыбу снимают с реализации, – отметил Михаил Курюмов.