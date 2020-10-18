Nordwind и Pegas Fly запускают прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Сочи Фото: Иван ВИСЛОВ

Перечень мест, куда можно улететь прямым рейсом из Нижнего Новгорода, расширяется. С 25 октября авиакомпании Nordwind и Pegas Fly запускают прямое авиасообщение между Нижним Новгородом и Сочи. Информацией об этом поделилась пресс-служба аэропорта Стригино.

Полёты на курорт будут еженедельными: по четвергам и воскресеньям. Вылет из Нижнего Новгорода будет происходить в 12:55, а прибытие в Сочи – в 15:25.

Кроме того, в конце месяца прямые рейсы откроются и в Калининград. А также дополнительные направления по России: Уфа и Санкт-Петербург.

В Калининград самолёты станут летать с 26 октября. Время в полёте составит всего 2,5 часа. В тот же день откроются перелёты в Санкт-Петербург. Время в воздухе займёт примерно то же. 27 октября, нижегородцы смогут направиться в столицу Башкортостана. От Нижнего Новгорода до Уфы самолёт будет летать уже трижды в неделю.

Билеты уже поступили в продажу. Подробное расписание можно уточнить на сайтах аэропорта и авиакомпаний.