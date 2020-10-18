Четырёхлетний ребёнок выпал из окна в Нижнем Новгороде Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жуткое происшествие с участием ребёнка произошло в Приокском районе Нижнего Новгорода в посёлке Черепичном сегодня утром, 18 октября. Четырёхлетний ребёнок, мальчик, выпал из окна четвёртого этажа. В результате падения он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, линейный перелом затылочной кости справа с переходом на основание, а также ушибы правого лёгкого и печени. Об этом сообщила пресс-служба медицинского информационного агенства.

Пострадавший ребёнок был экстренно госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии Нижегородской областной детской клинической больницы, где врачи бились за его жизнь и сейчас оценивают его состояние как тяжёлое. Рады сообщить, что на текущий момент мальчик дышит самостоятельно и его состояние, к счастью, можно назвать стабильным.

Как было установлено, утром в квартире четвёртого этажа находились ребёнок и его 32-летняя мать. Женщина находилась на кухне, когда сын открыл в комнате окно, облокотился на москитную сетку. А дальше случилось страшное — сетка не выдержала.

Семья мальчика на профучётах не состоит. В ходе проверки установлено, что на окне, из которого выпал мальчик, не были установлены специальные фиксаторы и замки.