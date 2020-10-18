ТРЦ "Небо" эвакуировали в Нижнем Новгороде Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня, 18 октября, в 13:44 в подразделение реагирования по рангу № 2 поступило сообщение о возможном возгорании в торгово-развлекательном центре "Небо" на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило МЧС по Нижегородской области.

По информации от администрации объекта причиной стало ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации на шестом этаже здания. Погибших и пострадавших нет. До прибытия пожарных из здания самостоятельно вышли 1500 человек, в числе которых было 50 детей. Пожарно-спасательные подразделения проводят поэтажную проверку здания.

Напомним, что в регионе последнее время довольно остро стоит вопрос пожароопасности. Только за последние несколько недель в Нижнем Новгороде случилось несколько пожаров разного ранга, не обходилось без человеческих жертв. Самый последний пожар произошёл на улице Академика Баха в многоквартирном доме. А до него крупнейший пожар случился на мебельных складах города, которые горели шесть часов.