В Нижнем Новгороде закрыли три магазина из-за угрозы коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Нижегородский Роспотребнадзор стал закрывать торговые точки региона, нарушающие санитарные меры, которые были введены в период эпидемии коронавируса.

По информации от Нижегородского Управления Роспотребнадзора, в Нижнем Новгороде уже опечатаны три торговые точки. Нарушения были выявлены в ходе проверки в магазинах "Пятёрочка" на улице Совнаркомовская, "Светофор" на проспекте Кирова и "Государъ" на улице Генкиной. Во всех перечисленных магазинах не были соблюдены меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Там отсутствовали обеззараживатели воздуха, режим уборки не соблюдался, дезинфекция помещения и контактных поверхностей не проводилась. Кроме того, температура сотрудников при входе не проверялась ежедневно. Как и за ношением масок и перчаток в зале магазина никто не следил.

Сейчас магазины опечатаны, а составленные административные протоколы направлены на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее "Мытный рынок" в центре Нижнего Новгорода закрыли после выявления у работников COVID-19.