Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдёт в Нижегородской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 19 по 30 октября в Нижегородской области будет проходить первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Цель акции заключается в привлечении общественности к борьбе с незаконным оборотом и немедицинскому потреблению наркотиков. Информацией об этом поделилась пресс-служба правительства Нижегородской области.

В рамках этой акции проверки проведут в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи для того, чтобы обнаружить и пресечь преступления в сфере незаконного оборота или потребления запрещённых препаратов. Более того, каждый, кто обладает какой-либо информацией о правонарушениях и преступлениях, связанных с наркотиками, может абсолютно анонимно обратиться по "телефону доверия" ГУ МВД России по Нижегородской области: 8 (831) 268-23-32.

За время проведения этой акции в прошлом году на телефон доверия МВД России по Нижегородской области поступило 830 обращений о фактах незаконного оборота запрещённых веществ. По информации от граждан региона сотрудники полиции выявили 42 наркопреступления и 390 административных правонарушений.