289 новых больных коронавирусом выявили в Нижегородской области

289 новых больных коронавирусом выявлены в Нижегородской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на сегодня за последние сутки в Нижегородском регионе зафиксировали ещё 289 новых случаев заражения COVID-19. Суммарно в области уже у 36 770 человек был подтверждён коронавирус. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа положительная статистика резко упала. Только 78 человек в Нижегородской области полностью излечились от коронавируса. Сравнительно с последними днями, это существенное снижение показателей. В общей сложности, 30 655 жителей региона выздоровели от вируса окончательно.

А вот статистика смертей за последние дни, к сожалению, держится стабильно. В минувшие сутки ещё пятеро нижегородцев скончались от COVID-19. Общее число жертв заболевания насчитывает 655 человек.

Напомним, что ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно нему, люди с признаками респираторных заболеваний теперь обязаны носить маски при выходе из дома без исключений.