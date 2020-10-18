Временное отключение телерадиовещания произойдёт в Нижнем Новгороде Фото: Алексей КОСЕНЧУК

19 октября с 2:00 до 11:00 по московскому времени в Нижнем Новгороде ожидаются перерывы трансляции эфирных теле- и радиопрограмм. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В указанный временной интервал будет недоступен сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, аналоговых каналов — сюда входят и местные телеканалы ННТВ и "Волга". Кроме того, временно замолчит большинство радиостанций.

Отключение большинства трансляций произойдёт по причине проведения плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции "Нижний Новгород" нижегородского филиала РТРС. Время и даты остановок уже согласованы с вещателями.

Регламентное обслуживание, а главное — регулярное, которое производят во время профилактики, позволяет оборудованию прослужить как можно дольше и обеспечить трансляции без перебоев.

Информация о радио и ТВ эфирах доступна на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.

А также обратиться можно по телефону горячей линии: 8 800 220-20-02.