Около 600 квартир для детей-сирот приобрели в Нижегородской области

На 16 октября, по данным данным министерства социальной политики Нижегородской области, с начала этого года приобретены 574 квартиры для детей-сирот. Девять из них оформлены только за последнюю неделю. В сравнение с аналогичным периодом прошлого года это на 59 квартир больше. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Муниципалитеты Нижегородской области заключили муниципальные контракты на покупку 443 квартир, а также 5 квартир выделили из муниципального жилищного фонда. На сегодняшний день на приобретение ещё 17 жилых помещений продолжаются конкурсные процедуры.

– Министерством социальной политики региона для граждан из категории детей-сирот приобретено 126 квартир в черте Нижнего Новгорода. На сегодняшний день рассматриваются заявки на приобретение ещё 4 жилых помещений, – рассказал заместитель министра социальной политики региона Александр Бовин.

Более того, он добавил, что на ближайшее время запланировано повторное объявление аукциона на покупку квартир на вторичном рынке жилья. Условия конкурса таковы, что площадь квартиры в жилом доме, введённом в эксплуатацию не ранее 1970 года, должна составлять не менее 30 кв. м, без учёта лоджий и балконов. Обязательным условием также является полное соответствие всех приобретаемых помещений необходимым требованиям благоустроенного жилья.