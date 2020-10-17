В Дивеево появилась современная спортивная площадка на территории детсада «Светлячок»

В Дивеево оборудована спортивная площадка на территории детского сада. Фото: Администрация Дивеевского района Нижегородской области

В Дивеево возле детского сада №1 построили новую спортивную площадку. На эти цели было выделены средства гранта конкурса «Серафимовская школа служения» в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает администрация Дивеевского района Нижегородской области.

На территории уложили прорезиненное покрытие с разметкой для спортивных мероприятий, установили футбольные ворота, баскетбольные кольца, стойки для волейбольной сетки. Также современная спортивная площадка включает в себя трибуны для зрителей и помещение для хранения спортивного инвентаря.

Отметим, что специалисты совета «Серафимовская школа служения» рассмотрели около 100 заявок на грантовую поддержку, но дальнейшее развитие и реализацию получили только 45 проектов.

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