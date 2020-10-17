Нижегородцы могут пройти бесплатные курсы в сфере цифровой экономики

Нижегородцы смогут пройти бесплатное обучение в сфере цифровой экономики в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Для изучения будут доступны курсы по программированию, цифровому маркетингу, большим данным и другим направлениям цифровой экономики. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

С 15 по 30 октября действует приём заявок на получение персонального цифрового сертификата от государства. Обучение будет проходить в дистанционном режиме, по окончанию курса участники получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

Отметим, что принять участие в обучении могут только совершеннолетние россияне с высшим или средним профессиональным образованием, а также не достигшие пенсионного возраста.

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