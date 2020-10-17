В Дивеевской школе открылись два цифровых класса. Фото: Администрация Дивеевского района Нижегородской области

В средней школе Дивеево состоялось открытие двух цифровых классов. Новое интерактивное оборудование в учреждение было закуплено в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщает администрация Дивеевского района Нижегородской области.

Так, в Дивеевской средней школе был проведен ремонт помещений, приобретена необходимая мебель и новое цифровое и интерактивное оборудование. Школьники и учителя смогут пользоваться им как в учебной, так и во внеурочной деятельности.

Благодаря установке мобильных комплексов станет возможно использование ресурсов электронных образовательных платформ в полной мере.

Напомним, нацпроект «Образование» рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Большое внимание в рамках реализации уделяется новым технологиям. Бюджет по нацпроекту на 2020 год в регионе составил около 2,2 миллиарда рублей.

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