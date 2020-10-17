Ещё 100 молодых специалистов АПК Нижегородской области получили господдержку в этом году

Ещё около 100 молодых специалистов и работников сельскохозяйственных и крестьянских хозяйств Нижегородской области стали получателями государственной поддержки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов по итогам заседания ежеквартальной комиссии в ведомстве.

- Мы стараемся задействовать все ресурсы для того, чтобы молодые кадры осознавали свои перспективы и чувствовали всестороннюю поддержку государства, - отметил министр.

Было также принято решение по расширению перечня получателей мер господдержки. В частности он пополнился должностями 28 сотрудников сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. Для специалистов с высшим образованием выплаты будут составлять восемь тысяч рублей, со средним образованием – шесть тысяч рублей. Кроме того, ежемесячные выплаты назначили 34 работникам агропрома, они будут получать по четыре тысячи рублей.

Так называемые «подъемные средства», выплачиваемые в первые 3 года работы, стали получать 29 молодых специалистов. Для специалистов с высшим образованием выплаты будут составлять сто тысяч рублей, со средним образованием – семьдесят тысяч рублей.

Стоит отметить, что 8 студентов до завершения обучения в образовательных учреждениях стали получателями аграрной стипендии. Им будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере четырех и трех тысяч рублей.

- Мы видим, что действующие меры государственной поддержки востребованы у молодежи. За время действия закона, с начала 2019 года, ими воспользовались более 400 человек. Оказываемые меры способствуют привлечению в агропром высококвалифицированных кадров и закреплению их на селе, - поделился Николай Денисов.

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