Горячая линия по вопросам трудоустройства пройдет в Нижегородской области

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области проведет горячую телефонную линию – с 19 октября по 8 ноября 2020 года нижегородцы смогут узнать об изменениях в организации работы службы занятости населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В горячей линии будут принимать участие и все региональные центры занятости населения. В будние дни с 09:00 до 18:00 специалисты будут отвечать на вопросы об изменениях в законодательстве о занятости населения. Кроме того, они расскажут нижегородцам о том, как подать документы через портал «Работа в России».

Телефон горячей линии: 8 (831) 234-07-27.

На официальном сайте службы занятости населения Нижегородской области размещены телефоны районных отделов и центров занятости.

Напомним, что положение на рынке труда в регионе контролируется на уровне губернатора Нижегородской области Глеба Никитина для своевременной стабилизации. В области разработан план мероприятий первостепенной важности для обеспечения стойкого развития экономики.

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