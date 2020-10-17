Семнадцатилетний Николай Омлев пропал в Нижнем Новгороде. Фото: ПСЦ «Рысь»

Семнадцатилетний Николай Омлев пропал в Нижнем Новгороде в минувшую пятницу, 16 октября. Об этом сообщает поисково-спасательный центр «Рысь» в социальной сети «Вконтакте».

Известно, что в последний раз парня видели около 15:00, когда он уходил с улицы Зеленодольская в Канавинском районе. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Николай Омлев имеет худощавое телосложение, рост 160 сантиметров, светло-русые волосы и зелёные глаза. На нем были надеты бордовые штаны с жёлтыми полосками, зелёная кофта, чёрная толстовка с капюшоном, чёрная бейсбола с белой надписью и серые кроссовки на белой подошве.

Любую информацию о местонахождении мальчиков просьба сообщать по телефону 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

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