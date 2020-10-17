Ещё 288 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 17 октября 2020 года, за минувшие сутки в Нижегородской области выздоровело ещё 246 человек с ранее подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а общее число выздоровевших достигло 30 577 человек. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

За последние сутки было выявлено 288 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 36 481 человека.

К сожалению, число умерших выросло до 650 человека. За минувшие сутки не справились с болезнью еще шестеро нижегородцев.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Теперь люди с признаками респираторных заболеваний теперь обязаны носить маски во всех случаях при выходе из дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

Также следите за последними новостями в нашем телеграмм-канале!