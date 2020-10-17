Нижегородская область сэкономила на торгах около 30,5 миллиона рублей

В сентябре 2020 года правительству Нижегородской области удалось сэкономить на проведенных торгах 30,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на министерство экономического развития и инвестиций региона.

Общая сумма, на которую провели торги – 1,4 миллиарда рублей, в сентябре ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» провело 97 аукционов. Количество участников на каждый лот – более 3.

Наиболее ощутимая экономия достигнута по торгам на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия – 9,5 миллиона рублей, на выполнение работ по капитальному ремонту социально-значимых объектов – 9,6 миллиона рублей, на строительство и содержание автомобильных дорог – 2 миллиона рублей.

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